Транспорт 22 июля 2023, 03:42 Иномарки резко подорожают в России с 1 августа Autonews: иномарки подорожают в России с 1 августа из-за повышения утильсбора РИА «Новости»

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Повышение утилизационного сбора произойдет с 1 августа. Из-за этого, а также на фоне ослабления рубля в России ожидается рост цены на иностранные автомобили. Доступные иномарки подорожают на 122–300 тысяч рублей, сообщило Autonews.

По словам главы Ассоциации российских автомобильных дилеров Алексея Подщеколдина машины, которые ввозят в Россию официально, вырастут в цене на 5-10% за счет роста утильсбора. Ввозимые параллельным импортом автомобили подорожают на 20%.

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«Сейчас средняя стоимость нового автомобиля в России уже достигла 2,6 миллиона рублей. Прибавьте к этой цифре еще 5-10%», — сказал он.

Сейчас в России можно получить право на льготу при уплате утилизационного сбора. Его размер составляет 3,4 тысячи рублей для новой машины, а вот владельцы поддержанных авто платят 5,2 тысячи рублей. Однако с 1 августа льготу дадут только тем, кто владеет автомобилем в течение года и не ввозит больше одной машины в год.

С начала 2023 года в России выросли продажи подержанных автомобилей. За этот период было продано почти 2,8 миллиона таких единиц транспорта.