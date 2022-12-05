Транспорт 05 декабря 2022, 12:39 Иномарка сбила пешехода на востоке Санкт-Петербурга

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Молодой мужчина попал под колеса автомобиля во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские Новости».

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки сбил пешехода и проехал колесом по руке. В момент происшествия пострадавший переходил дорогу на зеленый свет.

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По словам очевидцев, после удара на некоторое время молодой человек потерял сознание. На место ДТП прибыли правоохранительные органы и бригада медиков.

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