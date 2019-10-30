Иномарка на летней резине влетела в фуру. Главное об аварии с 5 погибшими в Подмосковье
ДТП произошло в Шаховском районе Подмосковья около деревни Городково. «Около 17:40 по московскому времени на 159 километре трассы М9 „Балтия“ столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД России.
В пресс-службе регионального главка МЧС агентству сообщили, что среди погибших детей нет. До сих пор движение на месте ДТП затруднено.
По данным РБК, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, по которой двигался грузовик. По предварительной версии, причиной происшествия стали неблагоприятные погодные условия и летняя резина у легковушки.
По последним данным, погибшие, водитель и четыре пассажира легковой машины являлись членами одной семьи. Водитель грузовика, 48-летний житель Псковской области госпитализирован.
ГУ МЧС РФ по Подмосковью сообщило, что на месте ДТП работают 24 человека.
«Привлекаемые силы и средства: восемь единиц техники, 24 человека, в том числе от МЧС: одна единица техники, три человека», — говорится в сообщении.
Управление сообщило, что, по предварительным данным, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения. Из-за затруднения движения на месте ДТП сотрудники ГИБДД организовали движение по встречной полосе.
На месте работает следственная группа. Причины ДТП устанавливаются.