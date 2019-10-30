  • Иномарка на летней резине влетела в фуру. Главное об аварии с 5 погибшими в Подмосковье

    30 октября 2019, 22:23

    Анастасия Кукова

    Вечером 30 октября на трассе М9 «Балтия» произошла авария с участием легкового автомобиля Kia и грузовой фуры Mercedes-Benz. При лобовом столкновении пострадал шесть человек, пятеро из них погибли. Главное об аварии — в материале «360».

    ДТП произошло в Шаховском районе Подмосковья около деревни Городково. «Около 17:40 по московскому времени на 159 километре трассы М9 „Балтия“ столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД России.

    В пресс-службе регионального главка МЧС агентству сообщили, что среди погибших детей нет. До сих пор движение на месте ДТП затруднено.

    Иномарка на летней резине влетела в фуру. Главное об аварии с 5 погибшими в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: ГУ МЧС Московской области

    По данным РБК, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, по которой двигался грузовик. По предварительной версии, причиной происшествия стали неблагоприятные погодные условия и летняя резина у легковушки.

    По последним данным, погибшие, водитель и четыре пассажира легковой машины являлись членами одной семьи. Водитель грузовика, 48-летний житель Псковской области госпитализирован.

    ГУ МЧС РФ по Подмосковью сообщило, что на месте ДТП работают 24 человека.

    Иномарка на летней резине влетела в фуру. Главное об аварии с 5 погибшими в Подмосковье | Изображение 2
    Источник фото: «ВКонктакте»

    «Привлекаемые силы и средства: восемь единиц техники, 24 человека, в том числе от МЧС: одна единица техники, три человека», — говорится в сообщении.

    Управление сообщило, что, по предварительным данным, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения. Из-за затруднения движения на месте ДТП сотрудники ГИБДД организовали движение по встречной полосе.

    На месте работает следственная группа. Причины ДТП устанавливаются.