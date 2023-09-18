18 сентября 2023, 09:26
Инклюзивный дизайн карты москвича разработали для граждан со слабым зрением
Карту москвича адаптировали для незрячих и слабовидящих людей
Дизайн карты москвича обновили и адаптировали для незрячих и слабовидящих людей. На пластиковую карту рельефно-точечным шрифтом Брайля нанесли не только надпись, но и другие важные сведения. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий города Москвы.
«Теперь для инвалидов I и II группы, в том числе незрячих и людей c нарушениями зрения, карта москвича выпускается со шрифтом Брайля. На данный момент это около 400 тысяч жителей столицы. Изменение дизайна карты — важный шаг в развитии инклюзивного подхода в городских проектах», — отметили в ведомстве.
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Инклюзивный дизайн позволит горожанам с ограниченными возможностями быстрее находить карту в кошельке и пользоваться столичными сервисами без посторонней помощи.
Проконсультироваться по всем необходимым вопросам можно по телефону: +7 495 539-55-55.
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Москва 2023
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