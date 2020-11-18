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    18 ноября 2020, 22:46

    Infiniti провела онлайн-презентацию кроссовера QX55

    Артур Блянихов

    Японский автомобилестроитель Infiniti представил новый кроссовер QX55. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

    По данным издания, авто оснастили двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 268 «лошадок» и 20-дюймовыми колесными дисками. Кроме того, машина получила крупную радиаторную решетку, систему полного привода, а также мультимедийную систему Infiniti InTouch, способную распознавать голосовые команды. Отмечается, что старт продаж намечен на весну следующего года.