Infiniti провела онлайн-презентацию кроссовера QX55

По данным издания, авто оснастили двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 268 «лошадок» и 20-дюймовыми колесными дисками. Кроме того, машина получила крупную радиаторную решетку, систему полного привода, а также мультимедийную систему Infiniti InTouch, способную распознавать голосовые команды. Отмечается, что старт продаж намечен на весну следующего года.