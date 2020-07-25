Илон Маск объявил о двух новых моделях Tesla

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск анонсировал появление двух новых моделей электрокаров. Это будет компактный автомобиль, повышенной вместимости.

Как сообщает Electrek, фургон будет вмешать около 12 человек. Он разрабатывается для перевозки людей в тоннеле Convention Center Loop в Лас-Вегасе. Компактный электрокар предназначен для мировых продаж и создается в Китае.

«Не думаю, что мы можем рассказывать о нашей дорожной карте сверх того, что объявлено. Но было бы разумно предположить, что мы сделаем какой-то компактный автомобиль и, вероятно, более вместительный», — рассказал Маск.

Отмечается, что новинки выпустят после бронированного электропикапа Cybertruck. Его ожидаемый старт продаж — конец 2021 года. Ориентировочный релиз новых электрокаров назначен на 2023 год.

Ранее Маск рассказал об открытии страховой компании. Она будет предоставлять страховку владельцам электрокаров Tesla.