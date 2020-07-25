facebook_pixel
    25 июля 2020, 02:39

    Илон Маск объявил о двух новых моделях Tesla

    Арина Гудилова

    Генеральный директор компании Tesla Илон Маск анонсировал появление двух новых моделей электрокаров. Это будет компактный автомобиль, повышенной вместимости.
    Илон Маск объявил о двух новых моделях Tesla

    Как сообщает Electrek, фургон будет вмешать около 12 человек. Он разрабатывается для перевозки людей в тоннеле Convention Center Loop в Лас-Вегасе. Компактный электрокар предназначен для мировых продаж и создается в Китае.

    «Не думаю, что мы можем рассказывать о нашей дорожной карте сверх того, что объявлено. Но было бы разумно предположить, что мы сделаем какой-то компактный автомобиль и, вероятно, более вместительный», — рассказал Маск.

    Отмечается, что новинки выпустят после бронированного электропикапа Cybertruck. Его ожидаемый старт продаж — конец 2021 года. Ориентировочный релиз новых электрокаров назначен на 2023 год.

    Ранее Маск рассказал об открытии страховой компании. Она будет предоставлять страховку владельцам электрокаров Tesla.

    Новости SMI.FM