Игрушка для богатых. Производству электромобилей в России поможет вопрос инфраструктуры

Москва и ПАО «КАМАЗ» договорились об организации производства отечественного электрического автомобиля. Автоэксперт и автомобильный журналист Петр Баканов в беседе с «360» обозначил направления, по которым стоит подходить к решению этого вопроса.

Специалист выразил сомнения по поводу внедрения в производство некоторых компонентов.

«Сейчас, во-первых, речь идет, скорее всего, о модельном ряде Jac, который хотят запускать в Москве. <…> Если не ошибаюсь, речь идет о [так называемой] отверточной сборке. <…> Это грубый термин, который обозначает, что машину собирают из крупных узлов: приходит машинокомплект, где скрепляются основные детали. Подобное производство не предполагает высокой локализации», — пояснил Баканов.

В ближайшее время, добавил автоэксперт, в России вряд ли сумеют локализовать что-то подобное.

«У нас за всю историю автотранспорта технология электромобилей так и не пошла на рельсы. <…> К вопросу надо подходить с двух сторон. Ниши не могло возникнуть, потому что нет нормальной зарядной инфраструктуры. Когда мы говорим про электромобиль, мало его купить — нужно его где-то заряжать», — заметил Баканов.

Точек для зарядки подобных транспортных средств, по его словам, на весь город недостаточно. В итоге человек не сможет свободно передвигаться.

«Для поддержания спроса нужен ответ от государства, которое создаст зарядную инфраструктуру», — подчеркнул автомобильный журналист.

Вторым важным моментом Баканов назвал вопрос цены. При нынешней стоимости развитие электромобилей он счел невозможным.

«Если он будет [стоить] в пределах 1,5 миллиона рублей, то да. Пока это игрушка для богатых», — заключил Петр Баканов.