Транспорт 11 мая 2023, 18:05 Идею ЦБ контролировать оборот подержанных автозапчастей не поддержали в Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко: идею Центробанка невозможно осуществить на практике

Читать 360tv в

Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с ИА НСН заявил, что идею Центробанка о контролировании оборота подержанных автозапчастей невозможно осуществить на практике.

По словам эксперта, есть много предложений, которые на деле трудновыполнимы, и контролировать оборот автозапчастей — одно из них.

Реклама

«Что, нужно каждую битую машину, с которой сняли уцелевшие запасные части, где-то регистрировать? У нас порой бывает очень много предложений, которые невозможно осуществить на практике», — сообщил вице-президент.

Ранее РИА «Новости» написало, что директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов предложил контролировать оборот подержанных автозапчастей с целью не провоцировать угоны машин в стране.