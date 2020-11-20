Идею штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч высмеяли из-за технической безграмотности

Штрафовать за превышение скорости на один километр в час нельзя, так как у камер и приборов слишком большая погрешность. Автоэксперт Александр Ачкасов уверен, что проблему безопасности на дорогах так не решить.

С инициативой о введении штрафа за превышение скорости даже на один километр в час выступил депутат Госдумы Александр Васильев.

«Человек не обладает информацией элементарной, потому что погрешность у прибора любого до 5%. Камера может стоять выше, ниже, левее, правее — уже будет показывать погрешность. А выездные камеры — другая погрешность», — заявил член движения «Сильная Россия», председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов. Его слова приводит РИА «Новости».

Он уверен, что такие инициативы выдвигаются ради «популизма». К обеспечению безопасности на дорогах они отношения не имеют. Это лишь способ пополнить казну государства.

По мнению Ачкасова, подобные изменения должны вводить не по прихоти одного человека, а после общего решения «профессионалов, научных работников и сотрудников ГИБДД».