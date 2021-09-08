Идею ограничить скорость электросамокатов поддержали в Союзе автошкол

Председатель правления Союза автошкол Александр Ачкасов прокомментировал предложение ограничить скорость электросамокатов до 25 километров в час. По его мнению, эта инициатива правильная и необходимая, передает «Вечерняя Москва».

«Надо усилить ответственность для тех, кто дает самокаты в прокат. Основная масса сейчас — прокатные самокаты. И, конечно, ограничить скорость, — заметил собеседник издания.

Он подчеркнул, что необходимо запретить использование переделанных и самодельных самокатов, которые иногда ездят со скоростью 70 км/ч, а у их пользователей нет защиты и экипировки.

«Если производитель увидит, что у нас ограничение по скорости законодательное, он тут же четко отреагирует чипированием самокатов и ограничит скоростной режим, будет выпускать под нас продукцию, которая нас устраивает», — добавил Ачкасов.