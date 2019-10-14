Стукачество или новый вид заработка. Идею о жалобах на нарушителей ПДД не оценили

Поощрение стукачества, способ залезть в карман автомобилистам и возможность злоупотребления новым видом заработка — так специалисты отозвались о предложении денежного поощрения водителей. Идею разрешить очевидцам сообщать о нарушителях ПДД одобрили далеко не все.

«Я всегда крайне негативно отношусь к такому роду деятельности, как некий элемент стукачества друг на друга, так еще и заработок на этом. У нас и так все напичкано камерами видеофиксации и возникает ощущение, что можно никуда не ездить, все равно тебе штрафы придут», — рассказал «360» член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

По его словам, введение подобной инициативы покажет, что страна докатилась до ручки, так как сейчас уже достаточно мер наказания нарушителей.

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«У нас и так достаточное количество изощренных способов залезать автолюбителям в карманы. Камеры видеофиксации и так далее», — подчеркнул он.

При этом депутат добавил, что если речь идет о совсем вопиющем несоблюдении ПДД, то какой-то момент доносительства может быть. Но предложение нельзя превращать в способ заработка, так как могут появиться целые группы людей, которые будут заниматься именно этим.

Старовойтов призвал «отстать от водителей», которые получают «письма счастья».

В свою очередь, в разговоре с «360» вице-президент Национального союз автомобилистов Ян Хайцеэр заявил, что подобное предложение о поощрении является «палкой о двух концах».

«С одной стороны, это, наверное, могло бы стимулировать. С другой стороны, предполагая ментальность наших граждан… они это будут делать чрезмерно рьяно. Пытаясь получить денежное вознаграждение, они будут злоупотреблять, потому что фактически доказательная база здесь слабая», — пояснил он.

Хайцеэр добавил, что успеть зафиксировать момент нарушения вовремя довольно сложно. По его словам, сейчас сложно сказать, как именно будет работать эта инициатива. Автор идеи ссылался на опыт европейских стран, но в России материальное поощрение может не сработать.

«Учитывая стабильный европейский заработок и длинную историю автомобилевладения и перемещения по дорогам — у нас такого нет. Боюсь, что водители будут злоупотреблять этим и завалят заявлениями ГИБДД или другие организации, которые будут это контролировать», — подчеркнул он.

Как отметил вице-президент автомобильного союза, система может «захлебнуться» от подобных обращений. Так было с поступающей информацией о нарушениях парковочного пространства, когда нововведение отменили.

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил автомобилистам сообщать на портале Госуслуг о нарушителях ПДД. Он считает, что очевидцев необходимо денежно поощрять за бдительность на дорогах.