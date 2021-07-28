Идею о запуске женских вагонов в России назвали возвращением в далекое прошлое

Предложение запустить женские вагоны в Совфеде посчитали не самым своевременным и полезным. В сфере общественного транспорта есть проблемы серьезнее.

«Я бы назвала подобную инициативу не самой своевременной и полезной. Если продолжать ее логически, то с теми же целями стоит делать отдельные женские дома, кварталы, улицы, города. Как это было в далеком прошлом, делить учебные заведения всех уровней на женские и мужские и тому подобное», — сообщила РИА «Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Она отметила, что важнее решить вопросы загруженности общественного транспорта, его модернизации, проблемы с остановками и и отсутствием доступной среды на транспорте для маломобильных групп.

С предложением запустить женские вагоны в российском общественном транспорте в целях борьбы с домогательствами выступил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, сообщала «Вечерняя Москва». Письмо с предложением он направил министру транспорта России Виталию Савельеву.