Идею Минтранса о платных дорогах прокомментировали в ВШЭ

Идею Министерства транспорта о платных дорогах прокомментировала директор Центра экономики транспорта ВШЭ Татьяна Кулакова.

Ведомство планирует перевести общественный транспорт на бесплатный режим к 2035 году. Вместе с тем в населенных пунктах хотят ввести плату за проезд на личной машине. По мнению Кулаковой, этот проект предполагает изменение не только транспортной системы, но и налоговой.

«В стратегии написано: пользователь платит. Это значит, что меняется в целом принцип финансирования дорожного хозяйства, то есть ты пользуешься автомобильной дорогой, ты платишь», — процитировала ее радиостанция «Говорит Москва».

По словам директора центра, в настоящий момент дороги финансируются из общих налогов. Когда нововведения начнут действовать, у транспортного налога и акцизов будет иной принцип. Так, если человек выехал на дорогу, он обязан заплатить за то, что ею пользуется. Деньги собираются на содержание трасс.