Идея Минпромторга о виртуальном пилоте подняла настроение заслуженному летчику

Российская авиация пока не готова к реализации идеи Минпромторга о замене второго пилота на виртуального. Такое заявление сделал заслуженный пилот России Вадим Базыкин. Его слова процитировало издание «Подъем».

По словам пилота, идея о виртуальном пилоте не является чем-то фантастическим. Он предположил, что в будущем она вполне может быть реализована.

«Конечно, этим нужно заниматься. Просто к этому надо относиться с улыбкой», — сказал Базыкин.

Он отметил, что у отечественных ученых уже есть наработки в сфере компьютерного управления самолетами. В качестве примера Базыкин упомянул советский проект «Буран». Этот транспорт он назвал суперсамолетом, поскольку тот поднялся в небо без вмешательства человека.

Также Базыкин предположил, что в идее Минпромторга скрыто лукавство. По его мнению, в течение последних 10–15 лет ведомство не реализовало ни одного прорывного проекта.

«Не верю людям без заслуг в прошлом и достоинств в настоящем», — заявил Базыкин.