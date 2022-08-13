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    13 августа 2022, 19:19

    Идея Минпромторга о виртуальном пилоте подняла настроение заслуженному летчику

    Заслуженный пилот России Базыкин заявил, что его коллеги еще не доросли до виртуального напарника

    Александр Иванов

    Российская авиация пока не готова к реализации идеи Минпромторга о замене второго пилота на виртуального. Такое заявление сделал заслуженный пилот России Вадим Базыкин. Его слова процитировало издание «Подъем».

    Идея Минпромторга о виртуальном пилоте подняла настроение заслуженному летчику

    По словам пилота, идея о виртуальном пилоте не является чем-то фантастическим. Он предположил, что в будущем она вполне может быть реализована.

    «Конечно, этим нужно заниматься. Просто к этому надо относиться с улыбкой», — сказал Базыкин.

    Он отметил, что у отечественных ученых уже есть наработки в сфере компьютерного управления самолетами. В качестве примера Базыкин упомянул советский проект «Буран». Этот транспорт он назвал суперсамолетом, поскольку тот поднялся в небо без вмешательства человека.

    Также Базыкин предположил, что в идее Минпромторга скрыто лукавство. По его мнению, в течение последних 10–15 лет ведомство не реализовало ни одного прорывного проекта.

    «Не верю людям без заслуг в прошлом и достоинств в настоящем», — заявил Базыкин.