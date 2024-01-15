Транспорт 15 января 2024, 17:49 ИА НСН: россияне все чаще стали интересоваться электрокарами

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В 2023 году объем продаж электрокаров в России вырос на 290%. Об этом ИА НСН сообщила директор по коммуникациям дилерских холдингов «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

По ее словам, такие результаты достигнуты во многом благодаря предоставленным владельцам электрокаров льготам. Одна из них — бесплатный проезд по платным трассам.

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«Россиян привлекает и отсутствие транспортного налога, и освобождение от оплаты парковок в крупных городах. Продление льготного режима, а также расширение числа трасс, дающих бесплатный проезд для владельцев электрокаров», — сказала эксперт.

Ранее СМИ писали, что Минэкономики, Минтранс и «Автодор» начали обсуждение по поводу возможности продолжения проводившегося в прошлом году эксперимента по бесплатному проезду электромобилей по платным трассам.