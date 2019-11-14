Hyundai выпустит новый пикап в 2021 году

Выпуск автомобилей будет происходить на заводе, который находится в американском штате Алабама.

По информации издания, для старта производства нового пикапа потребуется 410 миллионов долларов. На заводе к этому времени появится 1,2 тысяч новых сотрудников. Также компания модернизирует цеха штамповки, сварки и обработки деталей.

Пикап Hyundai Santa Cruz появится в продаже в 2020 году Подробнее

Пикап Hyundai Santa Cruz ориентирован на североамериканский рынок. Подобный тип кузова автомобилей в этой части Америки имеет большой спрос. За прошлый год удалось реализовать 1,1 миллиона пикапов.

По данным Motor.ru, концепт Hyundai Santa Cruz появился около пяти лет назад. Его представили в январе 2015 года на Североамериканском международном автосалоне в Детройте.

Ранее стало известно, что серийный выпуск пикапа Hyundai Santa Cruz начнется в 2020 году, а не в 2018, как сообщалось ранее. Ожидается, что эта модель сможет конкурировать с японским автомобилем Honda Ridgeline.