Hyundai выпустит новый кроссовер

Компания Hyundai представит новый концептуальный электрический кроссовер Seven. Презентация состоится в рамках автосалона AutoMobility LA в Лос-Анджелесе (США) с 19 по 28 ноября. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

«Концепт-кар Seven отражает направление будущего развития дизайна и технологических инноваций Hyundai Motor в эпоху электрической мобильности и выступает прообразом новой SUV-модели в линейке суббренда аккумуляторных электромобилей Ioniq», — сказано в сообщении.

Автомобиль разработан с использованием усовершенствованных экологичных материалов. Такие детали не портят окружающую среду, а также отвечают всем требованиям современных покупателей.