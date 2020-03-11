Hyundai выпустит новую спецверсию Creta для России

Компания Hyundai подготовила для России новые спецверсии кроссовера Creta. Теперь он доступен в комплектации Start, Active, Comfort, Travel и Style. Цены на новинки начинаются от 975 тысяч рублей.

В комплектации Start обновленный кроссовер получит 1,6-литровый двигатель с 123 «лошадками», передний привод и 6-ступенчатую механическую трансмиссию. Об этом сообщил сайт «Автостат».

За машину с аналогичными характеристиками в комплектации Active покупателям придется выложить 1,035 миллиона рублей. За оснащенный полным приводом и 121-сильным двигателям придется заплатить уже 1,115 миллиона рублей, а за переднеприводной автомобиль с 123-сильным двигателем и автоматической коробкой передач — 1,085 миллиона рублей. Конфигурация с автоматической трансмиссией и полным приводом получила максимальную рекомендованную розничную цену в 1,220 миллиона рублей.

Hyundai Creta в комплектации Comfort доступен с 1,6-литровым и 2,0-литровым двигателем. В первом случае автомобиль оснащен полным приводом с механической коробкой передач и доступен по цене 1,185 миллиона рублей или, если на борту установлена АКПП — за 1,155 миллиона. С 2,0-литровым двигателем и передним приводом его можно купить за 1,215 миллиона рублей, а доплатив еще 25 тысяч, получить опциональный пакет Winter.

При разработке версии Travel конструкторы Hyundai разошлись. В этой версии наибольшее количество доступных вариантов комплектации. Автомобиль с механической трансмиссией и передним приводом доступен за 1,190 миллиона, автоматическая коробка добавит к цене 50 тысяч рублей. Версия с полным приводом и АКПП доступна за 1,320 миллиона рублей. Creta c 2,0-литровым двигателем под капотом и АКПП с передним приводом обойдется в 1,3 миллиона рублей, полный привод добавит к цене еще 80 тысяч.

Комплектация Style с кожаным салоном, мультимедийной системой с сенсорным экраном 7'', интеграцией со смартфонами и Яндекс.Авто на борту считается в этой линейке самой продвинутой и престижной. Это сказалось и на цене: за нее попросят 1,5 миллиона рублей. Доступны комплектации с пакетом Brown с 2,0-литровым двигателем и передним или, на выбор, полным приводом. Цена этих вариантов останется примерно на том же уровне, приблизительно 1,5 миллиона плюс-минус 20-30 тысяч рублей.

Hyundai ранее сообщила о выпуске в России лимитированной версии Creta, посвященной русскому року. Автомобиль выйдет тиражом не более тысячи единиц в коллаборации с группой «Би-2». Рок-версия автомобиля придется по душе любителям оваций и драйва, отметили в компании.