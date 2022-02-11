Hyundai представит в России 5 новинок в 2022 году

Компания Hyundai планирует представить пять новинок на российском рынке в 2022 году. Об этом сообщило издание NJcar.

По данным ИА Nation News, первой из них станет минивэн Staria с двигателем объемом 2,2 литра и мощностью около 177 лошадиных сил. У машины будет и механическая, и автоматическая коробки передач.

Весной в России появятся автомобили Creta и Tucson серии N Line. У них будет новая специальная отделка салона и расширенный функционал.

Электрокар Ioniq 5 также будет продаваться в России. Уточняется, что доступна для покупки будет только полноприводная версия.

Также в октябре ожидается новая модификация Palisade. Подробностей об этой модели пока нет.