Hyundai представит обновленный хетчбэк i30 в Женеве

Рестайлинговая модель получила V-образные светодиодные дневные ходовые огни, встроенные в фары, новый дизайн колесных дисков и решетки радиатора.

Салон оснащен цифровой приборной панелью, информационно-развлекательной системой с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также беспроводным зарядным устройством.

Также автомобиль получил бензиновый двигатель мощностью 120 лошадиных сил. Отмечается, что он может быть укомплектован электромотором, который будет включаться во время ускорений и снижать нагрузку на основной двигатель. Его будет приводить в действие 48-вольтовая бортовая сеть.

Также комплектация предусматривает 1,6-литровый дизельный двигатель на 136 лошадиных сил. Спортивную версию N-Line оснастят 1,5-литровым 160-сильным бензиновым двигателем.

Коробка передач может быть механической либо роботизированной с двойным сцеплением.