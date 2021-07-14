Hyundai представила спортивный вариант седана Elantra

Южнокорейский автомобилестроитель Hyundai выпустил спортивную модификацию седана Elantra, получившего приставку N. Об этом сообщили «Известия».

Модель оснастили двухлитровым бензиновым мотором мощностью 280 «лошадок», который работает вкупе с восьмиступенчатой коробкой передач. Авто получило новые колесные диски, спойлер, два крупных патрубка выхлопной системы, а также спортивные сиденья с усиленной боковой поддержкой. Кроме того, разработчики укомплектовали машину мощной тормозной системой и шинами Michelin Pilot Sport 4S.