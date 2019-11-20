  • Hyundai представила шесть новых версий Sonata

    20 ноября 2019, 18:03

    Ольга Ситникова

    Шесть комплектаций седана Hyundai Sonata появятся на российском рынке: Classic, Comfort, Style, Elegance, Business и Prestige, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу бренда.

    Новый Hyundai получит спортивный дизайн

    Подробнее

    Самый простой вариант Classic оборудуют светодиодными фарами, шестью подушками безопасности, датчиком света, круиз-контролем, двухзонным климат-контролем, аудиосистемой с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, подогревом руля, камерой заднего вида. Также автомобиль планируют оснастить 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

    В топовую версию Prestige компания хочет добавить систему кругового обзора, 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, функцию контроля слепых зон, мультимедийный комплекс с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и навигацию.

    Покупатели смогут приобрести седан по цене от 1 499 000 рублей. При заказе через интернет Hyundai Sonata в специальном исполнении Online обойдется в 1 725 000 рублей.

    В новом Hyundai Sonata будет двухлитровый бензиновый двигатель на 150 лошадиных сил и двигатель на 2.5 литра с мощностью 180 лошадиных сил, а также автоматическая шестиступенчатая коробка передач.