Компания Hyundai представила новый кроссовер Bayon. Продажи начались 2 марта на европейском рынке. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

Длина автомобиля — 4180 миллиметров, размер колесной базы — 2580 миллиметров. Объем багажника составил 411 литров, а если сложить задание сиденья, то 1205 литров.

Мощность мотора составил 85 лошадиных сил, а его объем — 1,2 литра. Также будет доступна модель с двумя турбомоторами в один литр и мощностью 100 и 120 лошадиных сил.