Hyundai представил спортивную версию Elantra N Line

По данным информагентства, модель получила увеличенные боковые воздухозаборники и передние диски, а также более агрессивную решетку радиатора и подвеску с возросшей жесткостью. Кроме того, новинку оснастили 1,6-литровой «турбочетверкой» мощностью 204 «лошадки».

Отмечается, что движок работает вкупе с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Продажи авто должны стартовать до конца этого года.