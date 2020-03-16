Hyundai представил новый автомобиль на российском рынке
В России начались продажи новой версии кроссовера Tucson от компании Hyundai. Машина вошла в спортивную линейку N Line. Купить автомобиль у диллеров можно по цене от 2 199 000 рублей. Об этом написал сайт «Известия».
В новом кроссовере изменили передний и задний бампера, решетку радиатора с хромированной окантовкой. Помимо этого, сделали черные корпуса боковых зеркал, установили светодиодные фары и 19-дюймовые колесные диски с низкопрофильными шинами.
Салон выполнен кожей с красной прострочкой. На рычаге переключения передач и рулевом колесе появились шильдики с названием версии автомобиля.
Автомобиль оборудован навигационной системой, электроприводом открывания двери багажника, подогревом руля, электронным стояночным тормозом, электрорегулировкой водительского кресла в 10 направлениях, двухзонным климат-контролем.