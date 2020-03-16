Hyundai представил новый автомобиль на российском рынке

В новом кроссовере изменили передний и задний бампера, решетку радиатора с хромированной окантовкой. Помимо этого, сделали черные корпуса боковых зеркал, установили светодиодные фары и 19-дюймовые колесные диски с низкопрофильными шинами.

Салон выполнен кожей с красной прострочкой. На рычаге переключения передач и рулевом колесе появились шильдики с названием версии автомобиля.

Автомобиль оборудован навигационной системой, электроприводом открывания двери багажника, подогревом руля, электронным стояночным тормозом, электрорегулировкой водительского кресла в 10 направлениях, двухзонным климат-контролем.