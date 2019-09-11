Hyundai показал гоночный электрокар на базе Veloster N

По данным информагентства, модель получила батарею мощностью 65 кВт/ч и четыре электромотора. Новинка создана на базе серийного Hyundai Veloster N. Она специально подготовлена к гоночной серии ETCR, первый сезон которой начнется в следующем году. Отмечается, что уже в этом месяце стартуют тестовые испытания электрокара. Два гоночных образца будут выпущены к 2020 году.