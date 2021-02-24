Hyundai отзовет более 80 тысяч электромобилей из-за риска возгорания

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Company принял решение отозвать 81,7 тысячи электромобилей по всему миру для замены аккумуляторных систем. Специалисты заявили о вероятности возгорания. Об этом говорится в сообщении компании.

«Ожидаемые общие расходы, связанные с отзывом, составляют около одного триллиона вон (900,7 миллиона долларов)», — говорится в сообщении.

В результате отзыву подлежат 75,68 тысячи электромобилей марки Kona, 5716 электромобилей IONIQ и 305 электробусов Elec City Bus, произведенных в период с ноября 2017 года по март 2020 года.

У компания в планах заменить аккумуляторные системы в этих автомобилях, так как в некоторых элементах были обнаружены дефекты. В октябре прошлого года компания уже отзывала из-за такой же проблемы более 70 тысяч электромобилей Kona, произведенных с сентября 2017 года по март 2020 года. Но тогда компания просто провела обновления программного обеспечения. По данным газеты Wall Street Journal, даже после этого некоторые из отозванных машин все равно загорелись.