Hyundai отзовет более 116 тысяч автомобилей из-за неисправности в подушках безопасности

По информации министерства земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта, 116 490 корейских автомобилей реализовали с неисправностью в системе работы подушек безопасности.

Эксперты выяснили, что подушки безопасности в 78 729 автомобилях i30, выпущенных в период с января 2007 года по сентябрь 2011, срабатывали ложно. Автопроизводитель с 1 ноября 2019 года проводит бесплатный ремонт в сервисных центрах Hyundai и Blue Hands.

Подобный дефект обнаружили и в 34 861 кроссовере Palisade, который выпущен с ноября 2018 по август 2019 года. По оценкам специалистов, крепежные болты мешают развертыванию шторных подушек безопасности.

BMW отзовет тысячи автомобилей из России Подробнее

Ранее стало известно, что российская компания «БМВ Русланд Трейдинг», которая является официальным представителем BMW, отзывает более четырех тысяч автомобилей из России из-за предположительных проблем с подушкой безопасности.