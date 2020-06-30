Hyundai отозвала более 45 тысяч машин в России из-за брака
Компания Hyundai, один из крупнейших автопроизводителей, обнаружила возможную ошибку в машинах модели Elantra. Седаны могут пострадать из-за проблемы в системе ABS, сообщает National News.
К производителю вернутся 47,7 тысячи автомобилей. По данным Росстандарта, это коснется владельцев, которые купили машину в период с 17 августа 2005 года по 14 мая 2011 года. Причина отзыва — возможность короткого замыкания в системе АВS. Ремонт будет бесплатным.
В прошлом году Renault отозвала около 20 тысяч новых машин из-за проблем с тормозами.