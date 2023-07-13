Транспорт 13 июля 2023, 05:46 Hyundai Kona нового поколения начали продавать в России Википедия

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В российских автосалонах появились кроссоверы Hyundai Kona второго поколения по цене от 3,25 миллиона рублей. Об этом сообщила «Российская газета».

Полноприводный кроссовер произведен в Южной Корее и оснащен 1,6-литровым турбодвигателем T-GDi, мощность которого составляет 198 лошадиных сил вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Размеры Kona: 4355 миллиметров длина и 2660 миллиметров колесная база.

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Транспортное средство оборудовано общей цифровой панелью приборов и имеет системы мультимедиа размером 24,6 дюйма (67,56 сантиметра прим. ред.). Оформление салона произведено в стиле электромобиля Hyundai Ioniq 5.

Среди прочих функций присутствуют подогрев сидений, вентиляция и электропривод передних кресел, камеры с круговым обзором и целый набор электронных ассистентов, в которые также входит адаптивный круиз-контроль.

Ранее стало известно, что в Москве машины Hyundai, Kia, Skoda и Subaru из оставшихся запасов упали в цене. Кроме того, много места на калининградского завода «Автотор» стали занимать сотни автомобилей Kia, которые не собрали из-за трудностей с поставками деталей.