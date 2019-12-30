Hyundai и Kia отозвали из-за дефектов более 600 тысяч автомобилей
В Южной Корее объявили об отзыве более 600 тысяч автомобилей производителей Hyundai Motor и Kia Motors, сообщил ТАСС.
Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи сообщило, что причиной отзыва автомобилей стало обнаружение дефектов.
В частности, в автомобилях Hyundai Grand Starex, Porter 2 и Solati работа двигателя оказалась нестабильной, а система предотвращения лобовых столкновений в кроссовере Kia Sorento функционировала со сбоями.
Как сообщило ИА Nation News, компании Hyundai и Kia начали рассылать уведомления об отзыве владельцам автомобилей. Дефекты бесплатно устранят в сервисных центрах.