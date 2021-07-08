Хуснуллин рассказал о строительстве метро в российских городах

Новые станции появятся в нижегородском метро, возобновятся работы по строительству подземки в Красноярске. В Челябинске частично под землей поедут трамваи. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Комментируя ситуацию в уральском городе он заявил, что там не настолько крупный пассажиропоток для развития полноценной подземки.

«Решили строить не метро <…>, а все-таки трамвай. Часть пойдет под землей, часть над землей», — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что до конца года подготовят необходимую документацию, а к строительству приступят в 2022 году.

«Нормативный срок — пять-шесть лет. Я думаю, что за три-четыре максимум года построим», — пообещал Хуснуллин.

Также он добавил, что со следующего года начнется работа над новыми станциям нижегородского метрополитена.

«С губернатором в постоянном режиме находимся. Уже обоснование экономическое практически готово. Со следующего года можем приступить», — отметил он.

Речь идет о станциях «Оперный театр» и «Сенная» на Автозаводской линии, а также «Варя» и «Сормовская», которые станут продолжением Сормовской линии.

Работы по строительству метро в Красноярске определят на следующей неделе после того, как губернатор Усс представит необходимые документы.

Во время прямой линии президента России Владимира Путина в эфир дозвонилась жительница Челябинска, которая заявила, что в городе еще со времен Советского Союза не могут достроить метро.

Российский лидер отметил, что с проблемой транспортных долгостроев столкнулся не только Челябинск, но и другие крупные города. Решением этих вопросов занимался вице-премьер Марат Хуснуллин.

Путин подчеркнул, что по итогам поездки в Челябинск вице-премьер пообещал создать гибридную сеть из метро и трамвайных линий. Проект оценили в 40 миллиардов рублей. Всего же на развитие транспортных проектов регионы получат 500 миллиардов рублей.