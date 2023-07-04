Транспорт 04 июля 2023, 18:59 Хуснуллин рассказал о восстановлении дорог в новых регионах России Хуснуллин: в новых регионах России отремонтировали более 260 километров дорог РИА «Новости»

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В новых регионах России за первое полугодие 2023 года в порядок привели свыше 260 километров дорог. Об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил в своем Telegram-канале.

«Силами федеральных заказчиков привели в порядок более 260 километров дорог», — указал он.

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Вице-премьер выступил с докладом о социально-экономическом развитии четырех новых регионов страны на совещании президента Владимира Путина. Хуснуллин отметил, что в субъектах проводится большая комплексная работа.

По его словам, в первом полугодии построили 20 многоквартирных домов и восстановили более двух тысяч жилых помещений. Также рабочие отремонтировали свыше 150 социальных объектов и больше тысячи объектов ЖКХ.

Хуснуллин напомнил, что для обновления коммунальной инфраструктуры в правительстве утвердили программу комплексного развития и модернизации ЖКХ. Для улучшения качества и повышения безопасности дорог в новых регионах подписали меморандумы о пятилетнем плане развития дорожной сети.

Ранее вице-премьер заявил, что в 2022 году в новых регионах России построили и реконструировали около 9,5 тысячи объектов.