Транспорт 28 апреля 2023, 13:53 Хуснуллин рассказал о плане восстановления дорог в новых регионах России Вице-премьер Хуснуллин: дороги в новых регионах России восстановят за три года РИА «Новости»

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Основные региональные трассы в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях восстановят в течение трех лет. Об этом сообщил во время рабочей поездки в Казань вице-премьер Марат Хуснуллин. Его процитировал ТАСС.

«Мы хотим там [в новых регионах России] за три года основные дороги региональные привести в соответствие», — сказал Хуснуллин журналистам.

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Вице-премьер выступил на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в «Казань Экспо», сообщила пресс-служба главы Татарстана. Он объявил, что в целом по России в нормативное состояние привели 50% региональных дорог, около 500 тысяч километров. До этого уровня не дотянули 18 регионов.

Кабмин утвердил долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов. Она поможет им интегрироваться в общее правовое, экономическое и образовательное пространство России, перезапустить ключевые отрасли и довести показатели до федерального уровня.