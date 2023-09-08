Транспорт 08 сентября 2023, 16:59 Хуснуллин назвал сроки запуска движения по поврежденной части Крымского моста Хуснуллин: движение по Крымскому мосту запустят в течение 7-10 дней РИА «Новости»

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Автомобильное движение по поврежденному участку Крымского моста возобновится в течение семи-десяти дней. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин после церемонии открытия участка трассы М-12, его процитировали «Известия».

«Еще несколько дней, неделя — 10 дней, и он будет полностью готов. После этого мы восстановленную часть запустим», — сказал зампредседателя правительства.

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Хуснуллин добавил, что новый пролет уже поставили в отмеченной точке и полностью смонтировали. Мост фактически есть, осталось уложить асфальт, подключить освещение и установить барьерные ограждения, рассказал вице-премьер.

После того как начнется движение по восстановленному участку, строители приступят к работам на действующей части моста, подытожил зампредседателя правительства.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали украинские беспилотники. При ударе погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их дочь-подросток.