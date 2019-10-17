Хулиганам в поездах на год запретят ж/д поездки

В черный список внесут пассажиров, которые дважды совершили хулиганский поступок во время поездки по железной дороге.

Самые частые нарушители порядка ездят на Воркуту, Мурманск, Новый Уренгой и Нижневартовск. Среди хулиганов в большей степени числятся вахтовики и спортивные болельщики. Их вычисляет транспортная полиция.

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Как будет выглядеть список нарушителей, пока не известно. Подробности появятся после его законодательного закрепления. Это будет документ для служебного пользования, но нарушителей уведомят лично. В стоп-лист занесут пассажиров, которые во второй раз совершат хулиганский поступок во время поездки. После этого им на год запретят ездить в поездах. Оказаться в черном списке можно только на основании вступивших в законную силу постановления или приговора суда.

В настоящее время РЖД готовит обращение в Минтранс России с просьбой принять соответствующее изменение федерального законодательства.

В 2018 году с поездов сняли 11 125 пассажиров, а это на 50% больше, чем годом ранее. Самые частые правонарушения — появление в пьяном виде, мелкое хулиганство и действия, угрожающие безопасности поезда. Причины кроются в несоразмерности административного наказания за их совершение.