HS: поезд между Хельсинки и Санкт-Петербургом перестанет ходить 26 марта

Поезд Allegro, движение которого осуществяется между Хельсинки и Санкт-Петербургом, перестанет курсировать в субботу, 26 марта. Об этом сообщил RT со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

Причина этого заключается в «нецелесообразности маршрута». Поезда от Санкт-Петербурга до Хельсинки продолжали движение для того, чтобы финны, которые живут на территории России, смогли вернутся на родину в тот период, когда воздушное сообщение между странами прекратилось.