Центробанк собирается расширить так называемый тарифный коридор ОСАГО. Это значит, что одни водители будут платить больше, а другие — меньше.

О вероятных изменениях сказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин, передает РИА «Новости». По его словам, сегодня минимальное значение базовой ставки равняется 2746 рублям, а максимальное — 4942 рублям. По новым правилам первая стоимость опустится до 2471 рубля, а вторая поднимется до 5436 рублей.

Вероятные изменения коснутся машин юридических лиц. Например, тариф по легковым автомобилям расширится в две стороны на 20%, по такси — на 30%, для грузовиков до и после 16 тонн — тоже на 20%. Что касается общественного транспорта, то в этой категории по стоимости почти ничего не изменится.

По словам Чистюхина, новые меры позволят применять пониженный тариф к ответственным водителям, а более высокий — к тем, кто нарушает правила дорожного движения и ведет себя по-хамски.

Правила по плану должны вступить в силу 24 августа. Тогда же заработают поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов.