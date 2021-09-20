Hongguang Mini EV признали самым популярным легковым авто в Китае

Электрокар Hongguang Mini EV стал самым популярным легковым автомобилем на территории Китая. Только за август 2021-го года дилерам удалось реализовать свыше 41 тысячи единиц в стране. Об этом сообщил портал NJcar.

Стоимость автомобиля значительно снизилась. На территории Китая она составила 28 800 юаней, это около 323 тысяч рублей. Спад цены обусловлен высоким спросом среди местного населения. Автомобиль обладает электромотором с отдачей 27 лошадиных сил. Он достигает скорости в 100 километров в час. Аккумулятор на 9,2 или 13,8 кВтч позволяет проехать без подзарядки 120 или 170 км соответственно, передали Nation News.