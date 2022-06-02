Honda заявила о самых низких остатках за всю историю компании

Японская компания Honda заявила, что столкнулась с самыми низкими остатками новых машин за всю историю бренда. Об этом сообщили Nstion News со ссылкой на NJcar.

Компания реализовала 435 159 машин в период с января по май 2022 года. Такой показатель на 36% ниже аналогичного периода в прошлом году.

За май фирме удалось продать лишь 75 000 транспортных средств. В мае 2021 года они продали 176 815 машин. Причина снижения заключается в низких остатках товарных машин на складах.