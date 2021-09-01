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    01 сентября 2021, 20:00

    Honda выпустилf новую линейку мотоциклов Africa Twin 2022

    Дарья Морозова

    Компания Honda представила линейку обновленных мотоциклов Africa Twin 2022, спустя 30 лет после выхода старой модели. Об этом сообщило издание INC-news.

    Новая модель получилась в раллийном стиле с фиксированным низким ветровым стеклом, тонкой хвостовой частью и высоко посажанными двойными светодиодными фарами. Также можно выбрать один из нескольких вариантов цветового оформления. Мотоцикл получил 6,5-дюймовый сенсорный TFT-дисплей, который можно использовать даже в перчатках.