Honda выпустилf новую линейку мотоциклов Africa Twin 2022

Компания Honda представила линейку обновленных мотоциклов Africa Twin 2022, спустя 30 лет после выхода старой модели. Об этом сообщило издание INC-news.

Новая модель получилась в раллийном стиле с фиксированным низким ветровым стеклом, тонкой хвостовой частью и высоко посажанными двойными светодиодными фарами. Также можно выбрать один из нескольких вариантов цветового оформления. Мотоцикл получил 6,5-дюймовый сенсорный TFT-дисплей, который можно использовать даже в перчатках.