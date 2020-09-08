Honda привезет в Россию новый кроссовер CR-V

Компания рассказала об изменениях во внешности и салоне, а также о пополнении опционального оснащения модели.

Обновленный Honda CR-V получил новые передний и задний бамперы, пересмотренную решетку радиатора и свежий комплект колесных дисков. Также у автомобиля затемнены фонари, а на двери багажника появилась хромированная накладка. Об этом сообщил сайт «Известия».

Автомобиль комплектуется 2,0-литровым и более мощным двигателем объемом 2,4 литра. Максимальную комплектацию Prestige можно приобрести исключительно с 2,4-литровым силовым агрегатом.

Модель будет доступна в четырех комплектациях: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige. Все версии автомобиля получат систему контроля усталости водителя.