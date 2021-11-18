Honda прекратила поставки в Россию кроссовера Pilot

Компания Honda больше не будет поставлять в Россию кроссоверы Pilot. Об этом сообщила газета «Известия».

Уточняется, что в дилерских центров пока есть эти машины в небольших количествах. Информация о них убрана с официального сайта Honda.

До этого кроссовер можно был приобрести в одной из трех комплектация Lifestyle, Executive или Premium по цене от 3 849 900 рублей до 4 639 900 рублей.