Honda CR-V назвали самым востребованным кроссовером в Китае

Кроссовер Honda CR-V признали одной из самых продаваемых машин в Китае. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

За период с января по май этого года было продано 101,4 тысячи таких автомобилей. Второе место занял Honda XR-V — 66,1 тысячи машин было продано. Тройку лидеров замыкает Toyota RAV4 — ее купили 65,2 тысячи раз.

Четвертое место досталось Honda Vezel — 60,1 куплено. Пятым в рейтинге стал Honda Breeze, который купили 59,8 тысячи человек.

В Крыму состоится первый пробег электромобилей в связи с Всемирным днем охраны окружающей среды. Колонна машин выедет из Ялты 4 июня и поедет по направлению к Алуште. Затем она отправится в Евпаторию и 6 июня доедет до Севастополя. В городах для демонстрации электрокаров и прочего электротранспорта будут оборудованы специальные площадки.

«По планам автопробега — нам эта идея очень понравилась, мы месяц назад о ней услышали и всячески ее поддерживаем. Мы предоставим несколько автомобилей для волонтеров, которые будут совершать этот автопробег», — рассказал член организационного комитета автопробега Никита Владимиров.