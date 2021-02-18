Ходаковский объяснил, почему взятие Дебальцева было знаковым событием для ДНР

18 февраля 2015 года вооруженные силы ДНР завершили разгром частей ВС Украины, которые были зажаты в «котле» под городом Дебальцево. Военный и политический деятель республики Александр Ходаковский рассказал о значении спецоперации, проведенной шесть лет назад, написало ИА Nation News.

«Взятие Дебальцево было для нас очень знаковым. Во-первых, это показало разницу в нашем и украинском потенциале. Несмотря на их численный и материальный перевес в вооружении и оснащении, мы вели достаточно успешные наступательные операции и возвращали свои территории», — пояснил Ходаковский.

По словам военного деятеля, ДНР демонстрировала свое превосходство. Сразу же после Дебальцево были подписаны Минские соглашения. Собеседник агентства уточнил, что успех республики оказал давление на Украину.

Ходаковский подчеркнул, что Дебальцево имело серьезное экономическое значение. Это большой железнодорожный узел, через который сейчас осуществляется коммуникация с Россией. Большая часть грузов, в частности промышленного назначения, сырье для металлургии и готовая продукция доставляются именно через эту часть железной дороги.