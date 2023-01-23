Транспорт 23 января 2023, 14:24 Хетчбэк Toyota Wigo появился на российском рынке

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Россияне смогут купить хетчбэк Toyota Wigo за 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила «Российская газета».

В машине имеется подогрев сидений, кондиционер, камера заднего вида, электропривод зеркал, мультифункциональное рулевое колесо и литые легкосплавные диски. В ней также установлен четырехцилиндровый мотор мощностью 88 лошадиных сил, написали «Известия».

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В 2020 году хетчбэк пережил рестайлинг. Разработчики обновили бамперы, поставили другие противотуманные фары и иные задние фонари. В салоне был заменен блок управления климатической установкой, а также добавлены новые функции в мультимедиа.

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