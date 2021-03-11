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    11 марта 2021, 20:04

    Haval выпустил новый кроссовер

    Алена Макаренко

    Китайская компания Haval выпустила новый кроссовер Chitu, который изначально должен был выйти на рынок под наименованием Haval Carnival. Об этом сообщило издание «Авторевю».

    По данным СМИ, в модельном ряду Haval Chitu заменит кроссовер Haval F5. Длина модели — 4450 миллиметров, ширина — 1841, высота — 1625. Колесная база достигает 2700 миллиметров.

    Механики оснастили авто широкой решеткой радиатора, установили пластиковые черные накладки по периметру кузова и крупный спойлер на двери багажника. Фонари сзади соединены между собой горизонтальной полосой.

    В салоне есть медиасистема с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, виртуальная приборная панель и двухзонный климат-контроль. Кроме того, дизайнеры предусмотрели панорамную крышу, электропривод передних сидений и автопарковщик. Haval Chitu оснащен камерой DMS (Driver Monitoring System). Прибор расположен у основания стойки лобового стекла и пповеряет, не устал ли водитель.

    Кроссовер оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 и 184 л. с. Коробка передач — семиступенчатая роботизированная, написала газета «Известия».

    На китайском рынке Haval Chitu выйдет в апреле. Пока не известно, когда кроссоверы отправятся на экспорт.