Haval выпустил новый кроссовер

Китайская компания Haval выпустила новый кроссовер Chitu, который изначально должен был выйти на рынок под наименованием Haval Carnival. Об этом сообщило издание «Авторевю».

По данным СМИ, в модельном ряду Haval Chitu заменит кроссовер Haval F5. Длина модели — 4450 миллиметров, ширина — 1841, высота — 1625. Колесная база достигает 2700 миллиметров.

Механики оснастили авто широкой решеткой радиатора, установили пластиковые черные накладки по периметру кузова и крупный спойлер на двери багажника. Фонари сзади соединены между собой горизонтальной полосой.

В салоне есть медиасистема с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, виртуальная приборная панель и двухзонный климат-контроль. Кроме того, дизайнеры предусмотрели панорамную крышу, электропривод передних сидений и автопарковщик. Haval Chitu оснащен камерой DMS (Driver Monitoring System). Прибор расположен у основания стойки лобового стекла и пповеряет, не устал ли водитель.

Кроссовер оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 и 184 л. с. Коробка передач — семиступенчатая роботизированная, написала газета «Известия».

На китайском рынке Haval Chitu выйдет в апреле. Пока не известно, когда кроссоверы отправятся на экспорт.