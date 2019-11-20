Haval создаст автомобили для России
Китайский автомобильный бренд Haval адаптирует свои кроссоверы под российский рынок, сообщило ИА Nation News.
Этот шаг станет началом строительства научно-исследовательского центра в России в рамках специнвестконтракта (СПИК) в 2028 году.
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Haval планирует потратить 22,4 миллиарда рублей на разработку автомобилей и технологий в России.
Деньги пойдут на строительство R&D центра и модернизацию функционирующего завода компании Great Wall Motors в Тульской области, где сейчас выпускают кроссоверы Haval F7, F7x и H9.
Ранее стало известно, что спрос на автомобили Haval выросли в России на 458%, а количество продаж французских и японских марок уменьшилось.