Haval создаст автомобили для России

Этот шаг станет началом строительства научно-исследовательского центра в России в рамках специнвестконтракта (СПИК) в 2028 году.

Россияне стали чаще покупать китайские авто Подробнее

Haval планирует потратить 22,4 миллиарда рублей на разработку автомобилей и технологий в России.

Деньги пойдут на строительство R&D центра и модернизацию функционирующего завода компании Great Wall Motors в Тульской области, где сейчас выпускают кроссоверы Haval F7, F7x и H9.

Ранее стало известно, что спрос на автомобили Haval выросли в России на 458%, а количество продаж французских и японских марок уменьшилось.