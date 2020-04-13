    13 апреля 2020, 10:37

    Haval представит новый рамный внедорожник в России

    Ольга Ситникова

    Китайский автопроизводитель Haval планирует продемонстрировать в России новый рамный внедорожник Haval H5. Об этом сообщило агентство «Автостат».

    По информации газеты «Известия», выпуском модели займется предприятие в Тульской области.

    В автомобиль установили турбированный двигатель на два литра с мощностью 150 и 177 л. с. В Haval H5 также появится механическая коробка передач и система полного привода с электронным управлением.

    Специалисты предполагают, что новый внедорожник будет конкурентом для автомобиля «УАЗ Патриот».

    Ранее стало известно, что Haval адаптирует свои кроссоверы под отечественный рынок.