Haval представит новый рамный внедорожник в России

По информации газеты «Известия», выпуском модели займется предприятие в Тульской области.

В автомобиль установили турбированный двигатель на два литра с мощностью 150 и 177 л. с. В Haval H5 также появится механическая коробка передач и система полного привода с электронным управлением.

Специалисты предполагают, что новый внедорожник будет конкурентом для автомобиля «УАЗ Патриот».

Ранее стало известно, что Haval адаптирует свои кроссоверы под отечественный рынок.