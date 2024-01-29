Транспорт 29 января 2024, 11:30 Haval отзовет более 32 тысяч автомобилей в России Haval отзовет более 32 тысяч F7 и F7x в России из-за риска замыкания проводки РИА «Новости»

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Официальный представитель китайского автопроизводителя Haval на российском рынке — ООО «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус» — начал отзыв кроссоверов F7 и F7x. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.

Под отзывную кампанию подпали 32 156 автомобилей, проданных с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023-го. Причиной стал риск попадания влаги в разъем жгута проводов под водительским сиденьем. Как уточнили в Росстандарте, это может привести к короткому замыканию электропроводки и последующему оплавлению разъема.

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«На всех транспортных средствах будет проведена доработка разъема жгута проводов для исключения рисков попадания влаги», — указала пресс-служба.

Владельцам машин, подпадающих под отзывную кампанию, разошлют письма или позвонят, чтобы сообщить о необходимости привезти автомобиль в ближайший дилерский центр для ремонта. Также можно вбить VIN-номер в строку интерактивного поиска на сайте Росстандарта, узнать, есть ли машина в списке, и при необходимости самостоятельно связаться с дилерским центром. Пресс-служба отметила, что все работы проведут бесплатно.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов ранее назвал главные недостатки популярных в России китайских машин. Специалист сообщил, что его настораживает узкий и ограниченный модельный ряд моторов с маленькой мощностью, предлагаемый производителями из КНР.